Gli allevatori hanno incontrato questa mattina l’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia per far fronte alla nuova ondata di Blue Tongue, che tanti danni sta creando in Sardegna, con grossi focolai soprattutto nel Nuorese e nell’Oristanese, 18.970 ovini infettati e 1.394 morti.

Le associazioni di categoria hanno chiesto di accelerare la campagna di vaccinazione, anche risolvendo i problemi legati alla carenza di personale veterinario nelle Asl. Altra esigenza espressa dagli allevatori è quella di mettere a disposizione delle aziende prodotti repellenti più efficaci nei confronti degli insetti vettori della malattia. Oltre a nuove risorse finanziarie per ristorare le ingenti perdite.

Murgia dal canto suo ha chiesto l’attivazione di un tavolo urgente con l’assessorato alla Sanità sulla campagna vaccinale, ma ha precisato che usare i veterinari di Laore significherebbe distoglierli dalle attività di assistenza tecnica collegate con il fondi Psr per il benessere animale, cosa che comporterebbe la perdita dei finanziamenti per gli allevatori che ne beneficiano.

Anche sui repellenti Murgia ha rimandato all’assessorato alla Sanità, che dovrebbe acquistarli in blocco e distribuirli alle aziende.

Sul fronte ristori ha invece assicurato di poter stanziare quanto prima 2,5 milioni di euro con un’imminente delibera di Giunta.

