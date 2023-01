Una birra lager a bassa fermentazione con un grado alcolico di 5% vol. Si chiama “Ambra Limpida” l’ultima proposta del birrificio Ichnusa, innovativa e al tempo stesso tradizionale. Da dicembre era disponibile in anteprima solo alla spina e in alcuni locali della Sardegna mentre da ieri è cominciata la distribuzione delle prime bottiglie, che hanno anche una particolarità: per la loro realizzazione ci si è ispirati a una vecchia bottiglia ritrovata nell’archivio storico.

Le bottiglie di Ichnusa Ambra Limpida (foto ufficio stampa)

Ichnusa Ambra Limpida nasce per soddisfare i palati di chi cerca una birra di carattere e al contempo di grande bevibilità, prodotta con una selezione di malti d’orzo caramello, cereali e luppoli, aggiunge un tocco di riso coltivato in Sardegna, in provincia di Oristano, che dona leggerezza alle sue note aromatiche e rimarca il forte legame del birrificio di Assemini, che da oltre 110 offre le sue produzioni di qualità, con il territorio.

Il nome “Ichnusa” prende il nome dalla “impronta divina” che ha dato forma alla Sardegna, quella sorta di orma che si intuisce guardando l’Isola dall’alto. Ichnos in greco significa appunto orma.

