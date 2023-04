Arrivano 9 milioni per la concessione e il rinnovo degli ammortizzatori sociali in mobilità in deroga per i lavoratori dipendenti delle aziende delle Aree di crisi complesse della Sardegna.

Oggi l’assessora Ada Lai e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’accordo nella sede dell’assessorato regionale del Lavoro.

«È in corso di pubblicazione il decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal ministro dell'Economia e delle Finanze - annuncia l'assessora - che prevede la ripartizione delle risorse tra le regioni, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Alla Sardegna sono stati assegnati oltre 9 milioni di euro per la concessione dei sostegni al reddito».

«Non appena il decreto di assegnazione delle risorse sarà pubblicato la Regione aprirà i termini dell'avviso per le domande per l'indennità a 514 beneficiari della misura. L'istruttoria sarà effettuata a sportello. L'obiettivo della Regione è quello di assicurare un trattamento economico dignitoso in grado di soddisfare le basilari esigenze familiari, continua Lai.

(Unioneonline/L)

