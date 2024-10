Laboratori, mostre e spettacoli per ricordare, valorizzare e per molti scoprire Zia Veronica, l’artista naïf originaria di Zeddiani pluripremiata e amata per le sue colorate opere.

Il 5 e 6 ottobre un programma ricco di eventi, quest’anno dedicato al mondo animale. Il pomeriggio della prima giornata si terrà il convegno “Animali(a) Mundi”, alle 16 al Montegranatico. La sera, nella piazza della chiesa della Madonna delle Grazie, concerto dei Janas. Domenica l’arte scenderà in strada con il concorso di pittura: dalle 9 diversi artisti lavoreranno alle loro opere sul tema “Zia Veronica e il mondo animale”, che verranno esposte alle 18 nel Montegranatico.

Alle 19.30, in piazza Ulivi, saranno premiati i tre artisti più apprezzati. In tante vie del paese saranno in mostra le opere dell'artista di Zeddiani. Come anche in Comune e nell’ex scuola elementare. Per i più piccoli invece laboratori artistici. Per l’occasione poi visite guidate alla chiesa della Madonna della Grazie. Alle 15 balli sardi a cura del Gruppo folk di San Nicolò d’Arcidano; alle 11, alle 16 e alle 17 si esibiranno i maestri della scuola civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”. Infine in piazza degli Ulivi alle 18 ci sarà lo spettacolo “Cantico del Mare”.

© Riproduzione riservata