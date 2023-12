La Confraternita dell’Oratorio di Santa Croce, una realtà impegnata a Castelsardo è stata protagonista presso l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, in occasione della giornata di studio celebrata per i vent’anni dall’adozione della Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La giornata di studio ha comportato anche l’esibizione dei cantori che hanno offerto l’occasione di conoscere direttamente una delle pratiche tutelate dalla Convenzione, il Canto a Cuncordu.

Il programma rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna all’interno della stagione di DamsLab-La Soffitta ed è organizzato in collaborazione con Commissione nazionale Italiana per l’Unesco, segretariato generale del Ministero della Cultura, Comune di Bologna e Fondazione per l’innovazione urbana, con il patrocinio della Cni. Inoltre è inserito all’interno della programmazione di LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

