Trasformare il percorso di studi nel lavoro, passando dall'idea alla start up. Lunedì dalle 9.15 alle 17 l'università di Sassari promuove in aula magna l’Innovation Day. La giornata sarà dedicata al progetto Foolers Village, che offre strumenti, conoscenze e opportunità per trasformare le idee in imprese di valore, attraverso un approccio pratico e collaborativo.

Con il supporto di mentor esperti e l'accesso a una rete di partner industriali e investitori, il Foolers Village di Sassari è un punto di partenza ideale per gli studenti e le studentesse che aspirano a diventare imprenditori e imprenditrici. È un ambiente in cui l'innovazione incontra l'imprenditorialità per creare soluzioni sostenibili e di impatto.

L’evento si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Gavino Mariotti e sarà moderato da Alessio Tola, Delegato Uniss per il Trasferimento Tecnologico.

Tra i temi trattati, le opportunità professionali offerte agli studenti dal programma di Venture Building e dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale; innovazione e servizi digitali per le imprese; forme societarie per le start up.

Interverranno, tra gli altri, l’Amministratore delegato della Fool Farm, Andrea Cinelli, e Carlo Alberto Carnevale Maffè della Scuola di Direzione aziendale Luigi Bocconi.

Dalle 15 alle 17 open house per incontrare il Team Fool Farm.

