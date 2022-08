Girovagando, il festival internazionale itinerante di arte in strada, compie 25 anni. Il festival ha raggiunto la piena maturità e consapevolezza, perché la cultura e l’arte sono catalizzatori di interesse e validi amplificatori di tematiche attualissime come l'emergenza climatica, per sensibilizzare le comunità locali alla salvaguardia dell'unico pianeta in cui viviamo.

Con questo spirito ambientale il Theatre en vol, compagnia di teatro urbano di Sassari attiva da oltre 30 anni metterà in scena proprio nel Montiferru, martoriato dal terribile incendio dell’estate 2021, “La quinta stagione - Emergenza clima”.

Avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni ed enti con i quali condivide lo stesso spirito e gli stessi obiettivi, la compagnia intende stimolare nella comunità sarda e non solo una profonda riflessione su questo tema.

Dalla estrema necessità di intervenire concretamente nei luoghi fino ad ora più colpiti nasce l'accordo tra la compagnia Theatre en vol e l’Unione dei Comuni del Montiferru. Attraverso queste collaborazioni, la ricostruzione di queste comunità ferite ripartirà anche dal teatro.

GLI APPUNTAMENTI – Gli eventi sono in programma da stasera 31 agosto e sino all'11 settembre, tasselli di un cartellone vario che si sviluppa essenzialmente in due tranche: la prima nel territorio del Montiferru (Cuglieri 31 agosto; Bonarcado 1 settembre; Sennariolo 2 settembre; Scano di Montiferro 3 settembre; Santu Lussurgiu 4 settembre), luoghi colpiti dagli incendi; la seconda con la città di Sassari a fare da teatro e platea dall’8 all’11 settembre.

Girovagando, appunto, nel Montiferru con 15 spettacoli distribuiti in 5 giornate e 5 laboratori artistici, uno in ogni comune coinvolto. Sarà cammino d’arti e d’arte e d’artisti, un viaggio immersivo nel bruciante problema del cambiamento climatico affrontato attraverso il linguaggio del Climate Change Theatre Action, della musica e delle arti performative fra spettacoli, incursioni teatrali, performance itineranti, installazioni artistiche, concerti e laboratori per adulti e bambini. Dai manufatti ludico artistici di Animateria al laboratorio per adulti e bambini Tramefogu, dallo spettacolo Klima X al viaggio proposto al pubblico con caMARà tutt’e due della compagnia Antagon TheaterAKTion, dalle musiche dal mondo della Baro Drom Orkestar al Pifferaio Magico della compagnia Teatrop, dalla surreale parata spettacolo Steamplant Movement della compagnia Shedan Theater al cabaret marionettistico “Camminando sotto il filo” della compagnia Kronicocab sulle musiche di Beppe Dettori. E ancora il CircoSottoVuoto con lo spettacolo comico di danza acrobatica “Che Coppia!”, il circo contemporaneo del Teatro Circo Maccus con “Madame Bruler in C’est la vie!..” e “Wake-Up!” della compagnia Maimé Circo Teatro. Senza dimenticare gli ospitali padroni di casa di Theatre en vol che riproporranno alla platea le performance “Tracce - In Cammino”, “Ginette et son Monde” e “Il grande spettacolo della fine del mondo”.

A Sassari poi, dall’8 all’11 settembre, il festival abiterà il centro storico con 19 interventi per parlare del concetto di resilienza e sostenibilità ai cambiamenti climatici in aree urbane e dove la socialità verrà inoltre incentivata con momenti di mindful eating durante i quali i partecipanti vivranno il rito del mangiare collettivo, prediligendo la qualità degli alimenti locali garantiti dal produttore nella loro genuinità, verso la riscoperta delle risorse naturali di stagione e degli antichi sapori

