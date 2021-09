Suelli rende omaggio a Giovanni Pitzalis, medaglia d’oro alla memoria e croce di guerra. Sabato alle 10.30, in via XX Settembre, si terrà la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa dedicata al prigioniero di guerra Giovanni Pitzalis, nato il 17 novembre 1921 (proprio quest’anno ricorre il centesimo anniversario della nascita) e morto il 3 luglio 1978. L’iniziativa è promossa dall’Anpi Trexenta in collaborazione con lo Spi Cgil Trexenta e il Comune di Suelli.

Lo scorso 2 giugno, in occasione del 75° anniversario della Festa della Repubblica e della Costituzione, il Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao aveva consegnato alla figlia e ai nipoti dell’eroe di guerra la medaglia d’onore alla memoria concessa dal Presidente della Repubblica.

Pitzalis era un marinaio della Regia Marina Militare, arrestato dai tedeschi il 10 settembre del 1943 a Livorno e da lì deportato in un Paese dell’est occupato dai tedeschi fino alla liberazione del 6 luglio del 1944, come risulta dal foglio matricolare. Non ha lasciato scritti della sua prigionia e, come hanno fatto in tantissimi come lui, non ha parlato della sua drammatica esperienza fino alla sua morte avvenuta 43 anni fa.

