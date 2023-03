Domenica alle 18 al museo di Sinnai verrà inaugurata la mostra "Bistidis traditzionalis in Sardìnnia", abiti tradizionali in Sardegna. La manifestazione giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Gruppo Folk di Sinnai con la collaborazione di Sardinia to do (ente gestore del museo).

"Dodas" è una mostra etnografica, ideata proprio dall’associazione Gruppo Folk “Sinnai”, per far conoscere al pubblico locale, ad appassionati, a ricercatori e studiosi di abbigliamento tradizionale, le peculiarità del percorso evolutivo del costume di Sinnai posti in dialogo con abiti di altri centri dell'Isola.

L'esposizione, infatti, prevede la presenza in mostra di abiti scelti tra manufatti antichi, originali o di recente fattura, ma che rispecchiano in maniera fedele i capi originali. Le visite saranno possibili sino al 2 aprile.

© Riproduzione riservata