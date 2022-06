Lunedì 6 giugno alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Sinnai, si terrà la presentazione del docu-film “Memorie in super8”, realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della scuola secondaria n. 1 di Sinnai nell’ambito del progetto “CineLab”, finanziato dalla Regione sarda.

Il progetto è stato incentrato sulla ricerca e raccolta dei filmini in super 8 di due famiglie sinnaesi anche grazie al coinvolgimento della Cineteca sarda per la digitalizzazione e la scoperta dei contenuti delle pellicole.

I filmati digitalizzati verranno donati alla Biblioteca di Sinnai, contribuendo allo sviluppo di un archivio storico multimediale.

Alla realizzazione del docu-film, oltre agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 diretto da Maria Vincenza Cogotti, hanno contribuito il regista Daniele Atzeni e il docente di arti visive Simone Lecca. Hanno collaborato l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai, la Biblioteca comunale , la Società Umanitaria- Cineteca Sarda e la Pro Loco.

Il tema del docu film è la Memoria, intesa nei suoi vari aspetti: il ricordo, la ricerca, la conservazione, la rievocazione, tutto ciò in chiave filmica; attraverso interviste e la guida di una voce fuoricampo, la ricerca di vecchi filmati in pellicola (nelle loro case, dai nonni, i vicini, gli amici...), i ragazzi hanno scoperto il loro passato.

Inoltre durante il laboratorio i partecipanti hanno imparato a conoscere e saper utilizzare i principali elementi della comunicazione audiovisiva e come realizzare un prodotto cinematografico con particolare attenzione alla capacità di sintesi, alla scelta del linguaggio e del messaggio, in modo da accrescere consapevolezza, autonomia e senso critico nella fruizione e nell’espressione con il mezzo audiovisivo.

