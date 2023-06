Importante incontro e accordo stamattina a Sassari tra l'omonima Università e l'Università di Belgrado. Il Rettore Gavino Mariotti ratifica un ampio accordo di collaborazione internazionale, accogliendo stamattina in rettorato il Rettore dell’Università di Belgrado, professor Vladan Djokic.

Durante la visita, i due rettori hanno siglato un accordo generale di collaborazione internazionale a carattere didattico e scientifico che in seguito darà luogo a singoli progetti condivisi dai diversi dipartimenti. Nel pomeriggio, un confronto tra i rappresentanti dell’Ateneo di Sassari e quello serbo, che potranno proporre idee mirate su come proseguire la collaborazione in aree interdipartimentali di interesse per entrambe le università.

Della delegazione serba fanno parte, oltre al Rettore, il professor Nebojsa Bojovic, preside della Facoltà di Ingegneria dei trasporti; il professor Milorad Mirilovic, preside della facoltà di Medicina Veterinaria; Zoran Djukanovic, professore di Architettura; Aleksandra Buha Djordjevic, professoressa di Farmacia; Ivan Rakoniac, direttore nazionale del Fondo dell’innovazione tecnologica per la Serbia. All’incontro odierno in Sardegna, seguirà una visita ufficiale dell’ateneo di Sassari all’Università di Belgrado.

L’idea nasce dalla collaborazione tra Roberto Madeddu - professore del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari, nonché delegato rettorale ai rapporti con la Serbia – e la professoressa Buha Dordevic, che ha dato vita ad alcuni accordi Erasmus per l’interscambio di studenti e docenti.

«Un accordo molto importante per l’Università di Sassari - dichiara Gavino Mariotti - Questa nuova collaborazione rappresenta un ampliamento ulteriore della prospettiva internazionale, un arricchimento delle possibilità offerte alla platea di studenti e studentesse, personale docente, ricercatrici e ricercatori». L’Università di Belgrado, fondata nel 1808, è una delle più grandi, antiche e rinomate dei Balcani. Come l’Università di Sassari, è un ateneo generalista, che spazia tra differenti campi del sapere nel solco di una lunga storia e tradizione. Soddisfatto dopo la ratifica dell'accordo anche il Rettore dell'Università di Belgrado Vladan Djokic.

«Ringraziamo dell'accoglienza, un primo passo fondamentale tra le due Università - ha detto - al quale seguiranno accordi dettagliati tra i vari dipartimenti».



