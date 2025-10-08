Dal 4 al 26 ottobre la Sardegna diventa un grande itinerario di scoperta con Le Giornate del Romanico. L’iniziativa si inserisce nel programma della seconda edizione di Italia Romanica, festival ideato dalla FondazioneSardegna Isola del Romanico per promuovere la conoscenza dell’architettura romanica in Sardegna e nel resto d’Italia. L’11 e il 12 ottobre la manifestazione fa tappa a Porto Torres presso la maestosa Basilica di San Gavino. Sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 18, ad accogliere i visitatori ci saranno gli operatori della cooperativa Turris Bisleonis, che dalle 17 alle 18 offriranno una visita guidata gratuita del monumento. Domenica 12 ottobre, alle 20, la Basilica di San Gavino si illuminerà con la magia delle candele per un concerto unico, "La Luce del Romanico": un’atmosfera intima e suggestiva avvolgerà i presenti, dove musica e luce esalteranno la sua bellezza senza tempo. In tutta la saracoinvolti 70 comuni e 75 chiese, che apriranno le porte a visitatori e comunità con visite guidate, concerti a lume di candela, laboratori, degustazioni ed eventi culturali.

© Riproduzione riservata