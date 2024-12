Il Comune di Sorso aderisce al progetto “Promemoria Auschwitz 2025”, promosso da Arci Sardegna in cooperazione con l’associazione Deina. Un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione, finanziato dall'amministrazione comunale e rivolto, tra gli altri, ai residenti che abbiano tra i 18 i 25 anni.. Si tratta di un percorso culturale che accompagna le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del passato che si articola in tre le fasi: la prima di formazione, la seconda esperienziale e la terza di rilascio dell'esperienza vissuta alla cittadinanza attraverso un momento di confronto pubblico.

La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà nei giorni dal 29 gennaio al 3 febbraio 2025. Si tratta di un percorso culturale che accompagna le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del passato che si articola in tre le fasi: la prima di formazione, la seconda esperienziale e la terza di rilascio dell'esperienza vissuta alla cittadinanza attraverso un momento di confronto pubblico. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata.«L'adesione al progetto nasce per coinvolgere i giovani e far vivere loro un percorso storico attraverso momenti di studio e riflessioni profonde - sottolinea l’assessore alla Cultura Federico Basciu - con l'obiettivo di stimolare una partecipazione attiva e una conoscenza delle tragiche vicende storiche della seconda guerra mondiale per non dimenticare e dare giusta memoria e onore a tutte le vittime della Shoah». La scadenza per le domande di partecipazione è prevista per l’8 dicembre.

© Riproduzione riservata