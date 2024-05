Il progetto “Presenta il tuo libro con noi” è finalizzato a rendere Palau attraente dal punto di vista culturale, favorendo la presenza di autori e scrittori affinché presentino nel Comune dell’Orso le proprie opere. Temporalmente si riferisce alla primavera e soprattutto all’estate al fine di offrire, in particolare ai turisti presenti, momenti culturali ed informativi a completamento delle giornate balneari. Cosa che è già avvenuta in passato, con la presenza anche di noti autori e che ora si vuole favorire ed incrementare.

Per far ciò il Comune non solo mette a disposizione gratuita dell’autore i locali per ospitare l’evento divulgativo, e proprio personale, ma offre sostegno per la realizzazione di locandine (con logo del Comune), per la stampa gratuita se l’autore non ha sponsor, di 30 locandine, con relativa esenzione della tassa di pubblicità nonché la promozione dell'iniziativa sui canali di comunicazione consueti in particolare all'interno dei social network. L’autore deve essere maggiorenne; l’opera, cartacea, deve essere propria e non di terzi; Non deve essere a esplicito contenuto politico, religioso, diffamatorio, contro il comune senso del pudore o sessualmente esplicito, con contenuto privo di fondamento scientifico della comunità internazionale; non deve promuovere attività commerciali in capo all'autore; non deve essere già stata presentata presso altri spazi e luoghi del comune di Palau.

Il servizio Biblioteca prenderà contatto con gli autori selezionati per stendere il calendario degli incontri, sulla base della disponibilità degli stessi. Le presentazioni si svolgeranno nei locali o nei luoghi messi a disposizione dell’Amministrazione comunale e negli orari che saranno concordati tra le parti.

© Riproduzione riservata