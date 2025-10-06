Porto Torres, torna il festival delle BellezzeProtagonisti della tappa saranno i coristi, solisti e strumentisti dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca "Città di Sassari"
Prosegue il viaggio del Festival delle Bellezze nel territorio del Nord Sardegna. Sabato 18 ottobre alle 21 il Festival tornerà nella basilica di San Gavino, a Porto Torres per la XIII tappa della sua ottava edizione. La splendida chiesa millenaria è la più grande chiesa romanica della Sardegna, un gioiello prezioso e imponente incastonato in una città ricchissima di storia, cultura e tradizioni millenarie.
Protagonisti della tappa “Musica per San Gavino” saranno i coristi, solisti e strumentisti dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca "Città di Sassari" che, con la direzione del maestro Vincenzo Cossu proporranno un repertorio di musiche sacre, sarde e di temi cinematografici. In programma brani di Mozart, Queen, John Williams, Morricone, Tazenda e molti altri. Il concerto o sarà anche l'occasione per festeggiare tutti insieme i 20 anni di direzione corale del maestro Vincenzo Cossu, ideatore e direttore artistico del Festival.
L'evento rientra nel calendario “Ottobre di San Gavino” che racchiude gli appuntamenti tra musica, riti popolari, storia e arte, organizzati per tutto il mese in città e patrocinati dall’amministrazione comunale turritana. La conduzione è affidata a Manuela Muzzu. Il Festival fa parte del brand Salude & Trigu. La XIII tappa gode del patrocinio del Comune di Porto Torres.