Prosegue il viaggio del Festival delle Bellezze nel territorio del Nord Sardegna. Sabato 18 ottobre alle 21 il Festival tornerà nella basilica di San Gavino, a Porto Torres per la XIII tappa della sua ottava edizione. La splendida chiesa millenaria è la più grande chiesa romanica della Sardegna, un gioiello prezioso e imponente incastonato in una città ricchissima di storia, cultura e tradizioni millenarie.

Protagonisti della tappa “Musica per San Gavino” saranno i coristi, solisti e strumentisti dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca "Città di Sassari" che, con la direzione del maestro Vincenzo Cossu proporranno un repertorio di musiche sacre, sarde e di temi cinematografici. In programma brani di Mozart, Queen, John Williams, Morricone, Tazenda e molti altri. Il concerto o sarà anche l'occasione per festeggiare tutti insieme i 20 anni di direzione corale del maestro Vincenzo Cossu, ideatore e direttore artistico del Festival.

L'evento rientra nel calendario “Ottobre di San Gavino” che racchiude gli appuntamenti tra musica, riti popolari, storia e arte, organizzati per tutto il mese in città e patrocinati dall’amministrazione comunale turritana. La conduzione è affidata a Manuela Muzzu. Il Festival fa parte del brand Salude & Trigu. La XIII tappa gode del patrocinio del Comune di Porto Torres.

