Orotelli, nasce la Casa museo di Salvatore CambosuA 130 anni dalla nascita dello scrittore, inaugurazione ufficiale nel 2026
Un evento storico importante a Orotelli: la Fondazione Cambosu in stretta collaborazione con la Pro loco e il Comune, aprono le porte della Casa museo Cambosu. L'inaugurazione ufficiale è prevista nel 2026, ed è nata per celebrare i 130 anni dalla nascita dello scrittore giornalista Salvatore Cambosu (1895-1962). Il museo, tra i pochi in Europa e unico nel suo genere in Italia, è stato realizzato dal regista Francesco Casu in collaborazione con il CRS4. Multimediale e interattivo, accompagna i visitatori in un percorso immersivo di conoscenza dello scrittore.
Supportata dall'ausilio delle nuove tecnologie, ogni stanza della casa restituisce la forza del suo pensiero, delle sue opere – tra cui il celebre Miele Amaro – e del suo impegno come insegnante, intellettuale e attento cronista di una Sardegna in trasformazione. Uno spazio che esplora anche il legame profondo con Maria Lai, della quale fu maestro, mentore e soprattutto amico.
«Salvatore Cambosu rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama letterario neorealista e culturale del Novecento, in Sardegna e non solo - dice il presidente della Fondazione Cambosu, Piero Marteddu -. Il convegno nazionale tenutosi tra Orotelli e Nuoro nel lontano 1992 con le autorevoli presenze del mondo culturale e letterario italiano, ha certificato che le opere di Cambosu hanno varcato i confini dell'Isola per affermarsi nel resto del Paese. Per me è un onore celebrare quest'anno, insieme a tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione e al Comune di Orotelli, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna, i 130 della nascita dell'intellettuale orotellese, dopo aver reso omaggio nel 2024 ai 70 anni dell'opera più celebre, Miele Amaro. Lo faremo con una serie di eventi, curati nell’organizzazione e nella promozione dalla società MusArte. Tutti abbiamo la responsabilità non solo di valorizzare l'eminente figura del nostro concittadino e di farlo uscire definitivamente dal limbo dello scrittore nascosto, ma di far crescere, con gli straordinari strumenti della cultura, la comunità, il territorio e la Sardegna tutta».