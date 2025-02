Dai corti horror, pluripremiati negli Usa e in Europa, a un mediometraggio sull'isolamento sociale e il disagio giovanile. Il regista sassarese Alfredo Moreno, 49 anni, ha definito il cast di “Look Out”: che girerà tra Sassari e Los Angeles nel mese di maggio e conta di far uscire per Natale.

Nei panni della protagonista, Alice, la quindicenne Isabella Marrosu, che studia in città. Ci sarà anche Andrea Arru, l'attore ploaghese che è uno dei giovani più utilizzati dal cinema (“Il ragazzo dai pantaloni rosa”) e dalle fiction (“Di4ri”) e anche uno degli Under più premiati. Per Andrea Arru un “ritorno” visto che nel 2019 era stato protagonista di “Resurrection”, il corto horror di Moreno.

Il regista spiega: «Mi attira il tema a sfondo sociale, mi interessa approfondire il disagio giovanile, vivere nella testa di una ragazza. Il film ha anche uno sviluppo thriller perché isolandosi dal mondo, vivendo sui social, Alice finisce per non distinguere la realtà dalla finzione, finisce per farsi un suo film nella testa e sospettare che il ragazzo vicino di casa sia un criminale».

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani con Adriana Muroni. Il cast è completato da Giorgia Sarigu (ha frequentato le scuole di musical e recitazione teatrale) e da due atleti: la pallavolista Alessia Pegorer, che gioca ne La Smeralda Volley Ossi, e Alessandro Manca che ha giocato nelle giovanili della Dinamo Basket.

La produzione è di Casablanca film e Delmar Holding, col contributo di Los Angeles Independent Film e Fondazione di Sardegna, col patrocinio e contributo del Comune di Sassari.

