Venerdì 14 alle 18,30 presso la sua sede istituzionale in via Lamarmora 64, l’Associazione Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un incontro con lo speleologo Giampiero Mulas dal titolo “La Grotta di Nettuno tra esplorazione e salvaguardia”.

La Grotta di Nettuno, famosa in tutto il mondo, rappresenta un patrimonio ambientale ancora poco conosciuto e l’opera di ricerca e di sensibilizzazione è fondamentale per favorire la sua tutela. Per questi motivi Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato l’incontro per valorizzare questo inestimabile patrimonio non solo ambientale, ma anche culturale e linguistico. Durante l’incontro si proietteranno immagini inedite di alcune parti della grotta non aperte al pubblico. Il relatore Giampiero Mulas è uno specialista in speleologia subacquea, ha fatto esplorazioni in più di 140 grotte in tutto il territorio di Alghero ed è socio del Gruppo Speleologico Algherese.

