Il Comune di Porto Torres ospiterà una tappa dell’evento internazionale della "Rotta dei Fenici" fissato per l'autunno 2023. Nei giorni scorsi con una delegazione composta dal presidente del consiglio comunale, Franco Satta, e dal presidente della commissione Cultura Antonello Cabitta, ha partecipato all'Assemblea generale 2023 di questo itinerario culturale del Consiglio d'Europa che si è svolta a Fano.

La Rotta dei Fenici è uno dei quarantotto itinerari culturali internazionali facenti parte del Programma del Consiglio d’Europa. Il tema centrale della Rotta dei Fenici è il dialogo interculturale nel Mediterraneo tra le comunità che hanno ospitato antiche civiltà, dall’epoca dei Fenici fino all’età repubblicana dell’Impero romano. Realtà storiche che contribuirono, attraverso processi di coesione culturale, a creare le basi di quella che poi sarebbe diventata la civiltà euro-mediterranea contemporanea.

Il Comune di Porto Torres sta partecipando a questa iniziativa con un progetto di valorizzazione dell'Isola dell'Asinara, oggi Parco Nazionale, e della città romana di Turris Libisonis.

Al termine dell'incontro di Fano, i presidenti Satta e Cabitta hanno espresso soddisfazione per l'andamento dei lavori: «Stiamo prendendo parte a questo percorso perché crediamo che Porto Torres possa giocare un ruolo importante all'interno di questi itinerari nel Mediterraneo, per il suo patrimonio storico, architettonico e naturalistico. Ringraziamo la Fondazione Mont'e Prama per la disponibilità a fare gioco di squadra e a valorizzare la nostra città nell'ambito della prossima assemblea internazionale programmata a Cabras».

