Dopo tre giorni di cammino, si chiudono domani i festeggiamenti in onore di San Saturnino, patrono di Cagliari.

Il pellegrinaggio, curato dall'associazione Athanatos di Cagliari in collaborazione con Chelu e Luna, ha toccato varie tappe: dal capoluogo verso Porto Torres, Nule, Bultei, Benetutti e Oristano. Il 27 ottobre la statua di santu Sadurru ha toccato Mandas e Gergei per poi spostarsi verso Isili. Il 28 tappa a Ussana, Escolca, Serri, Sestu e infine Monserrato, prima di far rientro a Cagliari dove domani alle 9.30 si svolge la processione con partenza dalla Cattedrale di Santa Maria (quartiere Castello) per raggiungere la Basilica di san Saturnino con la santa Messa officiata (alle 11) dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi.

Alle 20, il concerto nell’Auditorium del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina dell’Orchestra della classe di esercitazioni orchestrali diretta dal Maestro Alberto Pollesel.

IL PROGRAMMA – Il simulacro viene trasportato dalla sede dell’associazione I cavalieri dell’Antica Locanda alla Cattedrale (ore 9.30) dove comincerà la processione a piedi verso la basilica di San Saturnino.

Alle 10.45 il picchetto d’onore interforze precede l'ingresso del simulacro, alla presenza delle Autorità ecclesiastiche. Alle 11 la Messa, alle 15 (Basilica di san Saturnino) l'evento dedicato ai giovani con l’arcivescovo di Cagliari. Alle 20 il concerto nell’Auditorium del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina.

IL SANTO - Nato a Cagliari, martirizzato nel 304 d.C. durante le persecuzioni volute da Diocleziano, le testimonianze di Saturnino conducono verso i luoghi di insediamento militare dei romani nel Goceano.

Il pellegrinaggio si snoda lungo un percorso che porta a vivere ogni ricchezza del territorio.

MOSTRE E CONCERTI - In calendario ci sono anche mostre e concerti: il 29 ottobre a Cagliari ("Cagliari vista dai giovani" a cura del liceo Foiso Fois: elaborati grafico pittorici presentazione a cura dei docenti progetto Pcto - Valentina Milia, Alessandro Sitzia - con la partecipazione dell'istituto comprensivo La Marmora di Monserrato).

All'interno della Basilica di San Saturnino, a partire dalle 14.30, si svolgeranno i tour con le guide turistiche che faranno conoscere i luoghi legati al martirio nel IV secolo d.C., e sarà inoltre possibile effettuare la visita guidata della basilica paleocristiana.

Alle 19 la celebrazione dei Vespri solenni nella basilica di San Saturnino, officiati da monsignor Giuseppe Baturi, alla presenza delle Autorità civili e militari.

Fino al 30 ottobre – nella sede dell'associazione Athanatos (via Lepanto 42 Cagliari) - la mostra "In cammino verso S. Saturnino", ingresso libero, esposizione di Arte Collettiva Condivisa Inclusiva, reading e presentazione del libro "San Saturnino, la storia il culto il cammino" scritto da Alberta Zancudi, a cura dell’associazione Alessandra Sorcinelli Gruppo Culturale.

