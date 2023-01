Si avvicina il 27 gennaio, individuato dalle Nazioni Unite come giorno per ricordare sterminio e persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. Guspini si prepara alla ricorrenza allestendo una mostra bibliografica a tema, con centinaia di libri tra romanzi, opere e biografie.

“Shoa. Giornata della memoria”, è stata realizzata nei locali dalla biblioteca comunale “Sergio Atzeni”. La mostra è organizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Monte Linas” e ha il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico fino al 4 febbraio.

Non poteva mancare, anche a Guspini, come in numerosi altri centri in Sardegna, il progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2023”, finanziato dal Comune e gestito dall’Associazione Arci Sardegna in cooperazione con l’Associazione “Deina”. C’è tempo fino a mercoledì 25 per inoltrare la domanda (istruzioni sui canali web del comune). L’unico posto disponibile è riservato ai residenti di età compresa tra 18 e 25 anni.

Promemoria Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza europea che vuole accompagnare i giovani alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda utilizzando, come punto di confronto, il passato.

