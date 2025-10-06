La rassegna di arte e architettura del Medioevo, che quest’anno coinvolge 70 comuni sardi e 75 chiese, farà tappa nel prossimo fine settimana nella cittadina del Parteolla con le visite guidate alla Cattedrale di San Pantaleo, gioiello del romanico risalente al XII-XIII secolo. Il monumento sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione del Romanico in Sardegna con un progetto di valorizzazione che riguarda circa 150 monumenti di interesse storico e artistico presenti nel territorio regionale.

Quest’anno la rassegna lascerà spazio anche alla musica. Sabato alle 19.00, nella Cattedrale di San Pantaleo, si terrà il concerto del soprano Sandra Ligas e Mauro Mulas al pianoforte. Ingresso gratuito.

