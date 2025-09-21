Lo sguardo di artiste come Frida Kahlo, Cindy Sherman e Yayoi Kusama, ma anche lo spazio rivendicato da Gina Pane e Marina Abramović. Si intitola “Dall’altra parte. Le donne nell’arte del XX secolo” il libro scritto da Sonia Borsato e Savide Mariani che sarà presentato giovedì alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.

Il volume, uscito a fine agosto per Postmedia Books, affronta il tema della rappresentazione femminile nell’arte del Novecento da una prospettiva critica e pubblica ed è l’esito di un progetto di ricerca approvato dal Consiglio accademico e finanziato dall’Accademia per il quale i docenti hanno lavorato nel corso di tre anni di conferenze, ricerche condivise e confronto con la comunità studentesca dell’Accademia sassarese. A completare il volume, una cronologia ragionata delle conferenze, un atlante di artiste curato con gli studenti e una bibliografia tematica per chi studia, insegna o semplicemente vuole approfondire.

«Non si tratta di aggiungere nomi a una narrazione esistente – dichiara Davide Mariani, ideatore del progetto e Coordinatore del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’ABA di Sassari – ma di mettere in discussione i criteri stessi con cui quella narrazione è stata scritta. Guardare “dall’altra parte” è un gesto critico, certo, ma prima ancora è un atto di responsabilità collettiva».

