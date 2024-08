Un’estate tutta da leggere con Andrea Camilleri. A cinque anni dalla sua scomparsa, L’Unione Sarda e Il Sole 24 Ore (in collaborazione con Sellerio editore Palermo), ricordano un grande maestro del nostro tempo, per scoprire (o riscoprire) tutta l’opera. In edicola Dopo “Riccardino”, l’ultima indagine del commissario Montalbano, la creatura più famosa dell’autore siciliano, pubblicato postumo per volere di Camilleri stesso, la collana prosegue con “Il cuoco dell’Alcyon”, in edicola da domani, 3 agosto. La grande avventura Pubblicato a 25 anni dalla prima apparizione del commissario nel romanzo “La forma dell’acqua”, questa è l’indagine più avventurosa di cui è protagonista, una vera “Iliade di guai” come l’ha felicemente definita Salvatore Nigro, un romanzo in cui risuonano forti gli echi della tradizione letteraria del Mediterraneo di cui Camilleri è parte. I gialli di Vigata Il licenziamento dei lavoratori di una fabbrica di scafi è il drammatico avvio di una vicenda che presto si trasforma in una trama insidiosa e sempre più intricata che passa per lo smantellamento del commissariato di Vigàta, un inspiegabile complotto dell’Fbi, la comparsa di un vascello fantasma e una missione sotto copertura a bordo dello stesso, fino alla composizione della soluzione finale grazie al talento dell’inimitabile commissario di Polizia Montalbano. Un mese di letture La selezione di romanzi e racconti non si ferma però ai gialli che hanno per protagonista Salvo Montalbano - il commissario che gli ha dato la popolarità, il più amato da lettori e lettrici, quello che vanta più tentativi di imitazione di chiunque altro - ma prosegue per tutto il mese di agosto con i racconti umoristici e d’amore ambientati nella Vigàta partorita dalla inesauribile immaginazione dell’autore, fino ai romanzi storici e fantastici, vere gemme della sua produzione. Italiano e sicilano Una serie di opere che testimoniano la varietà di forme cui Andrea Camilleri si è dedicato negli anni, affinando lavoro dopo lavoro una voce e una lingua inconfondibile, quell’impasto unico di italiano e siciliano oggi familiare a milioni di lettrici e lettori, le ambientazioni vivide e sensuali, i personaggi indimenticabili che hanno dato vita a una galleria di figure indimenticabili. Le prossime uscite Le prossime uscite sono previste il 10 agosto (“La pensione di Eva”), il 17 agosto (“Gran Circo Taddei”), il 24 agosto (“La seta degli angeli”) e il 31 agosto (“La cappella di famiglia”). I libri di Andrea Camilleri vengono proposti in edicola al prezzo di 12,90 euro più il prezzo del quotidiano L’Unione Sarda o Il Sole 24 Ore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata