Un viaggio sospeso tra sogno, paura e adolescenza. Sarà presentato in anteprima nazionale martedì 7 ottobre alle 18:30 al Lazzaretto di Cagliari L’estate delle comete azzurre, il nuovo romanzo illustrato di Piergiorgio Pulixi, realizzato graficamente dal noto illustratore Daniele Serra e pubblicato da Camena Edizioni.

L’opera, sospesa tra realtà e soprannaturale, racconta l’estate che segna il passaggio all’età adulta del protagonista Michele Rivalta, un moderno Orfeo capace di vedere oltre la morte. Un dono che diventa anche una maledizione per chi, come lui, è ancora alla ricerca di sé tra le inquietudini dell’adolescenza. Un racconto che attraversa generi e atmosfere: dal noir al thriller psicologico, passando per il romanzo di formazione e il dramma paranormale.

Piergiorgio Pulixi, già vincitore del Premio Scerbanenco 2019, spiega di aver voluto sperimentare con una storia ispirata ai racconti di formazione e alla narrativa per ragazzi, attingendo ai ricordi della propria giovinezza: «Per me la storia è diventata un luogo e un tempo dell’anima. Ho voluto raccontare un’età in cui cambia tutto: il corpo, la percezione di sé, il rapporto con la vita. Quelle paure adolescenziali, nel romanzo, diventano amplificate».

A dare forma visiva a questo mondo sospeso è Daniele Serra, illustratore sardo di fama internazionale, noto per le sue collaborazioni con Stephen King, Clive Barker, Joe R. Lansdale e per aver firmato tavole di Dylan Dog.

I suoi acquerelli accompagnano la narrazione con immagini cariche di suggestioni gotiche e atmosfere tra sogno e incubo. «Con Daniele è bastato poco per entrare in sintonia – racconta Pulixi –. La sua sensibilità dark si sposa perfettamente con le atmosfere del romanzo».

La presentazione, organizzata da Entula in collaborazione con l’Accademia d’arte di Cagliari e Camena Edizioni, vedrà la presenza di entrambi gli autori. Il libro sarà disponibile in edizione standard e in versione variant, con una copertina personalizzata da Daniele Serra.

