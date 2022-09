Folla in festa a Cabras per la Corsa degli Scalzi, la suggestiva rievocazione storico-religiosa della difesa della statua di San Salvatore contro i mori invasori, tornata ad attirare centinaia e centinaia di persone dopo lo stop per la pandemia di Covid.

Tra i curridoris anche il sindaco Andrea Abis: "L'attesa è stata lunga e l'aspettativa è cresciuta durante i due anni di pausa”, ha spiegato il sindaco. “La grande partecipazione all'evento – ha aggiunto Abis - evidenzia quanto quella di San Salvatore sia davvero una grande festa di popolo durante la quale stiamo collaborando con sinergia".

E sarà festa anche domenica, con la processione, alle 10.30, per le vie del villaggio. A seguire, la messa, che sarà celebrata anche nel pomeriggio alle 17.30, prima della partenza della Corsa degli Scalzi, prevista per le 18.30. Domenica sera la festa, come il Santo, si trasferisce a Cabras con lo spettacolo pirotecnico alle 19.30 e il concerto di Gabry Ponte, Aler Ego e dj Andrea Camedda.

