Le prove dell' Ardia di Sedilo non hanno tradito le attese, con sa prima pandela Marco Mongili e le due pandeleddas Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu che hanno saggiato il terreno e i cavalli per assicurarsi che tutti gli ingranaggi siano già al posto giusto, anche se la sera del 6 luglio il clima sarà ben diverso.

Dopo l’ingresso nell’anfiteatro naturale e la salita ancora velocissima fino alla chiesa, le bandiere hanno effettuato qualche giro attorno al Santuario e poi di nuovo giù a tutta velocità fino a sa Muredda.

ll capo corsa Marco Mongili ha provato montando “Qurula” della scuderia di Sebastiano Meloni di Sedilo, con un cambio rispetto alla annunciata “Osvalda”, una saura di sua proprietà. Sorridente e soddisfatto delle verifiche fatte sa prima pandela. «Nei prossimi giorni – afferma- cercheremo di affinare ancora alcuni particolari».

Riscontri positivi anche dalle altre due bandiere. Sa segunda Pier Giuseppe Spada in sella a “Peter Pan” un suo cavallo espertissimo con alle spalle numerose Ardie ma anche Sartiglie e pariglie, mentre sa terza Alessandro Nieddu ha provato con “Mary”, di proprietà dell’amico Francesco Marceddu, diventato scorta per il forzato forfait di Massimo Loi per una frattura al braccio.

Ora iniziano i giorni dell’attesa per l’Ardia. Quella vera.



© Riproduzione riservata