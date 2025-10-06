Continua a ricevere riconoscimenti prestigiosi il diciottenne Andrea Arru: oggi a Roma ha ritirato il Marateale Talent People Awards, che viene assegnato ai 10 migliori talenti under 35, attori e attrici, di cinema e tv. La cerimonia si è svolta alla Centrale Montemartini, nel polo espositivo dei Musei Capitolini.

Tra le importanti personalità del mondo dello spettacolo, anche Maria Pia Ammirati (Direttrice di Rai Fiction) e Nicola Claudio (Presidente di Rai Cinema). L’evento è stato organizzato da Marateale con la collaborazione di Nuove Reti e con l’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato dall’Assessore Alessandro Onorato.



L'attore ploaghese ha già ottenuto riconoscimenti come protagonista sia delle fiction tv (“Di4ri”, “Buongiorno mamma” e “Storia di una famiglia per bene”) sia dei film per il grande schermo, in particolare “Glassboy – Il bambino di vetro” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

