Appuntamenti letterari nelle festività di Senorbì. Sabato 28 dicembre, alle 17, il museo archeologico Domu Nostra (Madn) di via Scaledda ospiterà la presentazione di “Jannaressos, la pietra magica”, il nuovo romanzo di Carla Pillolla, pubblicato da Shandi Editore di Ortacesus. Dopo cinque anni dal suo esordio editoriale, l’autrice torna con un nuovo romanzo in cui realtà e incanto, storia e leggenda, si alternano senza soluzione di continuità. Sullo sfondo di una magica Pimentel ricca di antiche vestigia, i giovani protagonisti saranno, ancora una volta, catapultati in una dimensione altra, per sconfiggere l'oscurità del male e raggiungere, finalmente, la verità tanto cercata.

Il libro, sequel di Jannaressos, piccolo caso letterario pubblicato cinque anni fa, è un fantasy ambientato in Sardegna. «Prima di essere una scrittrice, sono una lettrice di libri fantasy. I due volumi nascono proprio da questa mia grande passione, unita all’interesse per le leggende sarde» racconta Pillolla. L’appuntamento di sabato è promossa dalla cooperativa Sa Domu Nostra in collaborazione con il Comune di Senorbì e Sandhi Editore. A fine serata è previsto un rinfresco con i vini della Cantina Trexenta.

