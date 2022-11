«La nostra associazione Amici di Lucia, andrà in scena, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni di Santa Teresa e Aglientu, con la piece teatrale La Sala d'Attesa, di Stefania Ruvo».

A Santa Teresa lo spettacolo sarà messo in scena venerdì 25 novembre al teatro Nelson Mandela, ad Aglientu sabato 26 all'Auditorium, sempre alle ore 21:00. La manifestazione viene organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

«La sala d’attesa è una sorta di limbo dove un gruppo eterogeneo di donne si ritrova ad aspettare sempre qualcosa di diverso, non avendo la consapevolezza di dove si trovino», è scritto nella presentazione. «Tutte queste donne sono state vittime della violenza degli uomini fino ad arrivare all’estrema conseguenza: la morte. La caratteristica comune di tutte le donne è l’assenza della memoria del proprio vissuto, chi solo degli ultimi giorni, chi di interi anni. L’uscita dalla sala d’attesa è il simbolo della liberazione dal senso di colpa e di responsabilità che accompagna e tiene imprigionate molte donne che subiscono violenza».

L’Associazione Amici di Lucia è nata nel 2007 con l’obiettivo di realizzare fondamentalmente opere in gallurese. Ben presto si è trasformata in una associazione sensibile ad argomenti di elevata sensibilità sociale: omofobia, violenza sulle donne, olocausto.

