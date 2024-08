Un libro dedicato interamente all’universo femminile, ai molteplici ruoli della donna all’interno della società e alle tutele giuridiche di cui può beneficiare. Si intitola “La donna”, il libro scritto dall’avvocato del foro di Cagliari Roberto Pusceddu, già autore di pubblicazioni in materia giuridico-filosofica, diritto penale, civile e amministrativo. Il libro verrà presentato domani alle 19 a Pula, al Glorian hotel, in via Lamarmora.

Ad accompagnare l’autore nel racconto della sua ultima opera sarà la relatrice Grazia Palla: alla presentazione parteciperà anche il pianista Tony Medas, mentre le letture saranno affidate a Massimiliano Paulis.

«La donna non può definirsi sesso debole, non versa in una situazione di soggezione e non è dipendente da altri soggetti – spiega Roberto Pusceddu -, soltanto dopo aver sgomberato il campo da questi tristi pregiudizi potremo avere un’idea chiara e certamente confacente al reale e significativo ruolo che la donna riveste nella società. Il libro affronta diverse tematiche, trattandole dal punto di vista filosofico ma anche giuridico».

