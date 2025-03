Ancora un appuntamento con i libri alla libreria Koinè di Porto Torres. Ospite della serata, di sabato 15 marzo alle ore 18, lo scrittore Leo Spanu che presenta il romanzo "L'uomo che spiava la morte", edizioni Luoghinteriori. A dialogare con l’autore sarà Luca Maricca. Il libro racconta la storia di Roberto, un uomo di quarant’anni al quale un lungo periodo di coma ha sottratto dieci anni di vita. Aveva un lavoro, una fidanzata, una famiglia, amici fedeli: un’intera esistenza irrimediabilmente perduta. L’unica voce che lo assilla, nella confusione dei ricordi, è quella del rancore, anche se non può, tuttavia, prevedere che il dolore e la sofferenza gli porteranno un dono inaspettato: ha vissuto un inferno ed è tornato senza avere le chiavi della propria esistenza, ma gli è concesso il privilegio di sbirciare dalla serratura.

Leo Spanu è nato a Sorso il 26 giugno 1946, ma è cresciuto a Pesaro, Treviso e Brescia prima di rientrare, in età adulta, in Sardegna. Ha pubblicato per la Edes (SS) due romanzi: I ragazzi delle case Incis (2012) e A Brescia non c’è la nebbia (2018). Dal 2015 pubblica articoli di letteratura, arte, politica e varia umanità nel suo blog “Storie di donne e di poesia”. Nel 2023 ha pubblicato con LuoghInteriori il romanzo "Il santo e l’assassino".

