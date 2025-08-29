Giornata intensa quella di domani alla XVI edizione del festival Florinas in giallo. In apertura, alle 18, Emanuela Valentini con una storia di suspense sull’Appennino laziale.

Alle 19 arriva Liza Marklund una delle più importanti scrittrici scandinave e autrice della serie poliziesca cult di Annika Bengzon, tradotta in più di 30 lingue. Racconterà "La donna della palude", secondo capitolo di un’altra serie più recente ma altrettanto di successo, con protagonista Wiking Stormberg, il capo della polizia di una cittadina nel Nord della Svezia.

A dialogare con Liza Marklund sarà Luca Crovi che alle 19.45 proseguirà il suo racconto dell’uomo, lo scrittore e l’intellettuale Andrea Camilleri nel centenario della nascita.

Infine alle 21 l’Anfiteatro comunale ospita Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense e personaggio televisivo molto apprezzato grazie alla conduzione di programmi come “Donne mortali” e “Nella mente di Narciso” e la partecipazione a “Porta a porta”, “Quarto grado” e “La vita in diretta”. Il pubblico di Florinas in Giallo avrà la possibilità di vederla e ascoltarla nella conferenza-spettacolo "Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica".

