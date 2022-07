P ochi giorni fa, tra paillettes, reality e quiz che costituivano il grosso dell’offerta televisiva pubblica e privata, ho scovato un bel programma condotto da Giordano Bruno Guerri, giornalista e scrittore. Attraverso una narrazione arricchita da parti recitate stile fiction, la trasmissione ha ricostruito la vita di Gabriele d’Annunzio. Dai precoci esordi da poeta alla debordante vita amorosa (Eleonora Duse fu tra le sue conquiste), dalla roboante impresa di Fiume allo sdegnato ritiro nel Vittoriale, sul lago di Garda, una sorta di prigione dorata a cui fu costretto il sommo vate per non aver aderito al fascismo. Mussolini, non potendolo conquistare alla sua causa, ne comprò il silenzio, regalandogli di tutto, compresa la nave “Puglia” che D’Annunzio fece assemblare nell’immenso giardino della sua casa sul lago. Giordano Bruno Guerri ha concluso sostenendo che D’Annunzio ha esercitato l’arte dell’autoesaltazione, diventando il primo influencer della storia, capace cioé di determinare cambiamenti nella vita sociale e politica dell’Italia con il suo tipo di vita. D’Annunzio è in tutti i libri di storia e di letteratura italiana, ci ha lasciato poesie e odi e sarà ricordato per sempre. E gli influencer attuali? Buoni per vendere collant e smalto da unghie per uomini.

