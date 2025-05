Nuovo sopralluogo della Polizia al cimitero di San Michele dopo la profanazione di quattro tombe. Sono stati recuperati alcuni oggetti di poco valore, abbandonati probabilmente dai ladri nei cestini della spazzatura. Così gli specialisti della Scientifica hanno avviato degli accertamenti, con la collaborazione degli agenti delle volanti e degli investigatori della Mobile, impegnati nelle indagini.

Quanto accaduto resta così ancora avvolto nel mistero: si è trattato di un furto su commissione, ben mirato, una ritorsione, oppure le tombe profanate sono molte di più e i blitz dei ladri andavano avanti da tempo?

Per ora c’è la disperazione dei familiari dei quattro defunti. Anche ieri molti rom erano presenti in cimitero per assistere alle operazione della Polizia. Da sabato scorso, giorno della scoperta della profanazione delle tombe, chiedono giustizia e maggiore sicurezza.

Matteo Vercelli

