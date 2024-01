Jannik Sinner lascia le briciole al qualificato Jesper De Jong, olandese numero 161 al mondo, e approda senza fare fatica al terzo turno degli Australian Open.

L’altoatesino si impone con un netto 6-2, 6-2, 6-2 in un’ora e 45 minuti, al terzo turno affronterà l’argentino Sebastian Baez, numero 29 al mondo che ha battuto in quattro set il colombiano Galan.

Due vittorie e due sconfitte oggi per gli italiani impegnati nel secondo turno del primo Slam stagionale. Flavio Cobolli, numero 100 al mondo, continua la sua crescita battendo il russo Kotov (numero 65) in quattro set: 7-5, 6-3, 5-7, 6-2 il punteggio per l’azzurro.

Terzo turno proibitivo per lui, contro il padrone di casa e numero 10 al mondo Alex De Minaur, che dimostra di essere in stato di grazia demolendo il nostro Arnaldi per 6-3, 6-0, 6-3.

La delusione arriva da Lorenzo Musetti, che cede di schianto al quinto set contro il promettente ma abbordabile francese Van Assche, numero 79 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-7, 6-3, 6-0.

