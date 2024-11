Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia.

Il Gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato infatti cancellato in seguito alla tragedia causata dall'alluvione che ha colpito l'intera regione: la decisione è arrivata in accordo con le autorità della comunità valenciana e dopo la riunione della safety commission. Previsto lo spostamento della corsa in un'altra sede, che verrà comunicata in seguito.

«A seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la zona - l'annuncio ufficiale sui social - la Motogp e le autorità locali hanno dovuto cancellare il Gp 2024 di Valencia. Il nostro cuore va a tutti coloro che stanno soffrendo, correremo il finale di stagione per Valencia, mettendo tutto il nostro impegno, con fondi in soccorso già in atto. Nuova sede e date saranno comunicate appena confermate».

Gli organizzatori, Dorna e FIM, inizialmente erano intenzionati a far correre il Gp, magari facendolo slittare di una settimana. Ma hanno lasciato la decisione nelle mani del Governo della Generalitat Valenciana e di quello centrale. Ed è arrivata l'ufficialità della cancellazione della corsa.

