«Un punto a testa». Questa la frase con cui il Cagliari Calcio ha celebrato sui social, dopo il pareggio in casa di ieri con la Juve, il risultato raggiunto. Ma la scelta dell’immagine a corredo del post non è piaciuta ai tifosi bianconeri, che hanno subito puntato subito il dito contro il club, accusandolo di una scelta «poco felice».

La foto in questione è quella che immortala il contrasto tra Yerry Mina e Alcaraz, costata due punti di sutura alla testa all’argentino. Ed è proprio questo dettaglio ad aver acceso le polemiche. «Qualcuno si è fatto male, vergognatevi, rimuovete subito il post», scrive un utente, «Tornate in serie B», si legge in un altro messaggio.

Tra le contestazioni, anche l’esultanza dei cuori rossoblù in festa per i punti d’oro guadagnati, preziosissimi in termini di classifica.

(Unioneonline)

