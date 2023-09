Adesso è ufficiale: per le squadre sarde di Serie C la Coppa Italia inizierà col derby Torres-Olbia. Lo rende noto la Lega Pro.

La partita valida per il primo turno eliminatorio si giocherà, infatti, a Sassari: data probabile il 4 ottobre (il turno sarà programmato nelle giornate di martedì 3 ottobre, mercoledì 4 e giovedì 5 anche in relazione alla programmazione del campionato). Per la cronaca, l’anno scorso il derby si giocò a Olbia, dove la spuntarono i padroni di casa 2-1.

Al “Vanni Sanna” sarà gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari da15 minuti, perdurando la parità si procederà con i calci di rigore. La vincente affronterà poi in trasferta, nel secondo turno eliminatorio, la vincente dell’incontro tra Pro Vercelli e Juventus Next Generation tra il 7, 8 e 9 novembre, mentre dal 28 dello stesso mese scatteranno gli ottavi di finale.

Nella giornata di oggi la Lega Pro ha altresì ufficializzato gli orari delle partite dalla 6ª all’11ª giornata del campionato di Serie C; per quanto riguarda Olbia e Torres il programma è il seguente:

6ª giornata, domenica 1° ottobre:

ore 14, Olbia-Ancona;

ore 14, Juventus Next Generation-Torres.

7ª giornata, domenica 8 ottobre:

ore 14, Torres-Lucchese;

ore 14, Virtus Entella-Olbia.

8ª giornata, domenica 15 ottobre:

ore 14, Olbia-Pineto;

ore 14, Perugia-Torres.

9ª giornata, domenica 22 ottobre:

ore 14, Torres-Pontedera;

ore 16.15, Gubbio-Olbia.

10ª giornata, mercoledì 25 ottobre:

ore 18.30, Olbia-Fermana;

ore 20.45, Pescara-Torres.

11ª giornata, domenica 29 ottobre:

ore 14, Torres-Spal;

ore 14, Juventus Next Generation-Olbia.

