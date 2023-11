Quella di domani col Sestri Levante sarà per l’Olbia la prima di sei partite in 28 giorni. Per questo alla vigilia della partenza di Vercelli, dove i bianchi affronteranno la matricola ligure, Leandro Greco ha rimbalzato le domande sul mercato.

“Sono focalizzato su queste sei partite che per noi sono molto importanti”, ha spiegato l’allenatore dell’Olbia in occasione della conferenza stampa di presentazione della trasferta della 15ª giornata di Serie C. “Qualcosa in termini realizzativi ci manca ma stiamo facendo il nostro percorso: alla fine di questo ciclo di partite faremo un’analisi col direttore Tatti e il presidente Marino, che sono convinto siano già vigili su quello che potrebbe servire alla squadra”.

Quanto alla sfida del “Silvio Piola”, che mette di fronte due formazioni reduci da pesanti sconfitte – il Sestri Levante dal 2-5 di Gubbio e l’Olbia dall’1-4 con la Recanatese, che ha preceduto la sosta forzata per il rinvio della gara col Rimini – il tecnico dell’Olbia ha assicurato: “Abbiamo le potenzialità per fare bene in una partita che potrebbe rappresentare un ulteriore step di crescita per progressi, classifica e morale”.

Nel Girone B con 15 punti e una gara in meno i galluresi precedono i “corsari” a +3: squadre in campo alle 12.30, dirige l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

