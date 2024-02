Olbia in campo stamattina a Tirrenia per la rifinitura in vista della gara esterna con la Carrarese, in programma domani (ore 16.15) allo stadio “Dei Marmi”.

Per la sfida della 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie C Marco Gaburro recupera Cavuoti ma non Mameli, in fase di recupero post infortunio al pari di Boganini. Parteciperà alla trasferta toscana l’ultimo acquisto Catania, mentre l’altra new entry Guidotti si aggregherà al gruppo lunedì. Forti del successo ritrovato domenica contro l’Arezzo, i bianchi cercano punti sul campo della quarta forza del Girone B, reduce dal roboante 5-1 alla vice capolista Torres. «La vittoria dà positività e libera la testa, e questa settimana si è visto nel volume e nell’intensità di lavoro», ha detto Gaburro prima di partire per la Toscana. «La squadra ha spinto di più, soprattutto nei primi giorni, e ho detto ai ragazzi – ha aggiunto il tecnico dell’Olbia – che questo approccio dev’essere per noi la base contro qualunque avversario in qualunque momento: non ci si può distrarre, abbiamo fatto solo una partita e 3 punti che mancavano da tanto tempo».

Guai ad abbassare la guardia, insomma. Anche perché la strada verso la salvezza, distante al momento 5 punti, si prospetta per l’Olbia, penultima a quota 20, lunga e difficile. «Quando ho accettato l’offerta dell’Olbia – ha spiegato a tal proposito Gaburro, chiamato la settimana scorsa a sostituire l’esonerato Leandro Greco – per me la salvezza diretta non era solo una speranza matematica: non ci sono distanze insormontabili, i punti di distacco sono tanti ma non è una situazione impossibile».

All'andata finì 0-0. Carrarese-Olbia sarà diretta dall’arbitro Adolfo Baratta di Rossano.

© Riproduzione riservata