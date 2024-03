QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO

Il primo tempo

Finisce a reti inviolate il primo tempo del Castellani tra Empoli e Cagliari, con i rossoblù che dal 31' devono rinunciare, per infortunio, a Luvumbo.

Ranieri conferma in toto la formazione iniziale della settimana scorsa contro il Napoli, come mai successo prima in stagione, mentre l'Empoli si affida a due ex come Walukiewicz e Marin, con Cerri in panchina e Grassi, infortunato, in tribuna.

Primo quarto d'ora di studio, direbbero quelli bravi, o più semplicemente noioso. Il primo squillo lo regala un destro di Gaetano, deviato in angolo. E sul corner, contropiede dell'Empoli con conclusione ravvicinata di Cambiaghi deviata dal palo, mentre la ribattuta di Maleh è salvata da Scuffet.

Si torna subito alla mediocrità, ma al 31' il Cagliari perde per infortunio muscolare Luvumbo, sostituito da Zappa, con Nandez riportato sulla linea mediana del 4-4-1-1. Al 35' colpo di testa ravvicinato di Destro a lato. Al 44' l'occasionissima capita al Cagliari, col cross di Gaetano, il colpo di testa in torsione di Lapadula e la parata reattiva di Caprile. Per il primo tempo può bastare così.

