«Il gol annullato a Cabral? Farà giurisprudenza, può darsi che la Uefa ci dia delle spiegazioni».

La riflessione è del direttore sportivo della Daniele Pradè dopo il clamoroso episodio avvenuto givedì sera al Franchi, all'inizio del secondo tempo dello spareggio di Conference League contro il Braga. L'attaccante viola Cabral aveva appena segnato la rete del momentaneo 2-2, convalidata dalla Goal Line Technology (l'orologio dell'arbitro Bastien aveva suonato) poi cancellata dopo un lungo consulto fra l'arbitro e i suoi collaboratori alla Var.

«Aspettate, aspettate...ora il gol è confermato», il messaggio scherzoso postato oggi dallo stesso Cabral sul proprio profilo Instagram.

Per fortuna sua e della Fiorentina l'attaccante è poi riuscito a segnare la rete del 3-2 definitivo. «Penso che il mio primo gol fosse regolare – ha detto ai canali ufficiali del club – .Comunque contava passare il turno e ci siamo riusciti'».

«L'arbitro ha sbugiardato l'orologio e le immagini - le parole invece di Pradè -: è stata una sua lettura, c'è pure un fermo immagine in cui si vede che il pallone ha superato la linea. Nessuno è riuscito a capire. Per fortuna la squadra è stata brava a segnare di nuovo rimontando lo svantaggio e riuscendo alla fine a vincere». Per la Fiorentina, finora più convincente nella competizione europea che in campionato (dove sono attesi al rilancio, a partire dalla trasferta di lunedì a Verona), si è trattato del sesto successo di fila in Conference, un rendimento che le ha permesso di eliminare il temibile Braga ai play-off e accedere così agli ottavi di finale. Dove, in virtù dell'esito del sorteggio di Nyon, affronterà i turchi del Sivasspor.

© Riproduzione riservata