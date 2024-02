Ninni Corda entra in SwissPro. La proprietà svizzera dell’Olbia Calcio annuncia di aver definito fino al 30 giugno 2024 una partnership col tecnico nuorese, reduce dal tira e molla con l’Alessandria, ultima in classifica nel Girone A di Serie C, fino al licenziamento definitivo di fine dicembre.

Corda, presentato nella nota come “esperto allenatore e direttore tecnico di calcio italiano”, entra nell’azienda, che a novembre ha rilevato il 70 per cento delle quote del club gallurese confermando Alessandro Marino, diventato socio di minoranza al 10 per cento, alla presidenza, in qualità di consulente tecnico.

«In questa veste – si legge nella nota emessa stamattina – il signor Corda supporterà SwissPro nella consulenza e nell’addestramento degli staff tecnici di club di proprietà di SwissPro, come l’Olbia Calcio 1905, una società di calcio di Serie C, e anche supporterà Swiss Pro Promotion nel fornire consulenza strategica a una società di calcio svizzera di terza divisione». Qui non meglio specificata.

