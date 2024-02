Alla vigilia della gara esterna con l’Ancona, l’allenatore dell’Olbia Marco Gaburro ha voluto porre l’accento sulla necessità di eliminare l’ossessione del risultato dalla testa dei suoi giocatori. “Altrimenti – ha spiegato – non riusciremo mai a fare meglio”.

Peccato che dopo i primi anticipi della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, giocati ieri, la classifica dei bianchi, penultimi con 20 punti, sia peggiorata in seguito ai successi delle antagoniste dirette Sestri Levante e Spal (ai danni rispettivamente di Perugia e Recanatese), di modo che adesso la prima avversaria a portata di aggancio dista 4 lunghezze e non più una.

Stabile il distacco dalla zona salvezza, a 5 punti. Che sarebbe poi il gap tra Olbia e Ancona, che a sua volta domani al “Del Conero” si gioca molto, a partire dalla panchina del tecnico Gianluca Colavitto, subentrato a ottobre a Marco Donadel. Per la cronaca, all'andata vinsero i marchigiani 1-0.

Indisponibili tra i galluresi Boganini, in fase di recupero (ne avrà ancora per una ventina di giorni), Zanchetta e Gennari, che si sono fermati in settimana per problemi fisici.

Squadre in campo alle 14: Ancona-Olbia sarà diretta dall’arbitro Gioele Iacobellis di Pisa.

