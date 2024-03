L’Olbia non fa in tempo a risollevare la testa per “vedere” gli spareggi salvezza che incappa nel Sestri Levante e in una cocente sconfitta casalinga.

Liguri a segno in rimonta 2-1 questo pomeriggio al “Nespoli” al termine dello scontro diretto della 15esima giornata di ritorno di Serie C, che decreta in ritorno in campo dei bianchi dopo il rinvio della gara col Rimini. Nel turno pre pasquale la squadra di Marco Gaburro non riesce a dare continuità al successo sulla Recanatese di 2 settimane prima, e cede alla formazione ligure il bottino pieno dopo aver assaporato la vittoria. Subendo un risultato che la inchioda al penultimo posto, a quota 25 al pari della Fermana ma con una gara da recuperare. E comunque ancora fuori dai playout, che per salvarsi deve assolutamente conquistare.

Primo tempo combattuto, con un paio di occasioni per parte: il risultato si sblocca a inizio ripresa quando Ragatzu dal dischetto capitalizza il rigore ottenuto per un fallo in area ai danni di Montebugnoli. Allo stesso modo, il Sestri pareggia i conti: al 30’ l’arbitro concede il penalty per un mani in area di Palomba, Rinaldi in prima battuta neutralizza Pane, ma sulla respinta Parlanti non fallisce il bersaglio. Dunque il sorpasso dei rossoblù, che si materializza al 39’ firmato da Fossati.

Ora, la doppia trasferta tra Rimini, in programma mercoledì per il recupero della 14ª giornata di ritorno senza gli squalificati Dessena e La Rosa, ammoniti da diffidati contro il Sestri, e domenica a Perugia.

