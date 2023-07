Vent’anni dopo le gare disputate nello stadio Manconi, il Cagliari ritorna a Tempio. Domani sera i rossoblù saranno in piazza Gallura, alle 21, per un incontro con i tifosi. Un saluto speciale e la consegna di una targa per celebrare il successo di Bari e la serie A. Venerdì 21 luglio la trasferta gallurese proseguirà con una seduta di allenamento a porte aperte nello Stadio “Nino Manconi”.

Dice l’assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu: «Tengo particolarmente a questa trasferta, perché il Cagliari rappresenta un enorme patrimonio umano da condividere e un pezzo della storia sportiva della nostra Isola, esercita un fascino coinvolgente che, oltre ad investire i sardi, tifosi e no, si spinge oltre i confini dell’Isola, attirando un numero sempre crescente di persone, conquistate dal suo forte orgoglio. Sono felice che il club che ha come messaggio “un popolo, una terra, una squadra” abbia accettato l’invito per questa visita in Gallura, nella città di Tempio, che ha già avuto l’onore di ospitare in passato questa gloriosa squadra e che sono sicuro, accoglierà con calore e affetto i rossoblù. Sarò presente anche io».

Il sindaco Gianni Addis conclude: «L’arrivo del Cagliari è una bella sorpresa. Il ritorno dei rossoblù in serie A è una grande gioia per i tifosi sardi. Siamo felici di poter accogliere a Tempio la squadra che rappresenta la Sardegna e che, con sacrificio e determinazione, ci ha regalato emozioni indimenticabili». Sarà consegnata una targa anche al Tempio Calcio per il ritorno nel campionato di Eccellenza.

