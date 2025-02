Una domenica impegnativa quella del Cagliari Calcio che vede la prima squadra affrontare in notturna la Juventus alla Unipol Domus e la Primavera nel pomeriggio a Cremona, al campo comunale Soldi alle ore 15, contro la Cremonese.

I baby rossoblù sono reduci da un pareggio casalingo decisamente amaro contro il Milan: dopo il vantaggio iniziale, i rossoneri sono riusciti a pareggiare i conti e, nell'ultima mezz'ora del match, nonostante la superiorità numerica, i cagliaritani non sono riusciti a strappare i tre punti. Un pari che ha lasciato quindi un po' di delusione, come ha ricordato anche il loro mister Fabio Pisacane alla vigilia della partita di domani: «Il recente pareggio contro il Milan ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma ha anche evidenziato la nostra capacità di competere ad alti livelli. Dobbiamo trasformare quella delusione in motivazione, utilizzandola come spinta per migliorare e ottenere risultati positivi».

L'avversario di questo weekend non è da sottovalutare: attualmente la Cremonese si trova tredicesima in classifica con 32 punti, appena una posizione ed a soli due punti dagli isolani. Ed è lo stesso allenatore di Vinciguerra e soci a specificare le insidie che si nascondono dietro all'incontro con i grigiorossi: «Affrontiamo una squadra ben organizzata e coerente nel suo assetto tattico. Con 36 gol segnati in questa stagione, di cui 21 da un singolo attaccante, per noi sarà fondamenta mantenere alta la concentrazione difensiva e affrontare questa sfida con determinazione».

Come sempre, per cercare di portare a casa il risultato tanto ambito, non dovrà mancare il giusto atteggiamento da parte del Cagliari e Pisacane ci tiene a dare il solito ma efficace consiglio ai suoi: «Ogni partita rappresenta un’opportunità di apprendimento e crescita, indipendentemente dal risultato. È essenziale che i ragazzi comprendano l’importanza di ogni incontro per il loro percorso formativo. Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi di squadra, mantenendo alta la determinazione e lavorando insieme per raggiungere i nostri traguardi. Siamo pronti per questa gara e confidiamo nelle nostre capacità per affrontare al meglio la partita di domani».

