Il Cagliari è quarto, ma sulla classifica degli spettatori di Serie B relativamente al club rossoblù c’è un aspetto di cui in pochi tengono conto: la Domus non arriva a una capienza di 17 mila spettatori, mentre altri impianti, costruiti o ristrutturati per i Mondiali del 1990, sfiorano o addirittura superano i 40 mila.

In tredici partite, comunque, i rossoblù sono stati seguiti da 169.068 tifosi, 13.005 in media a match.

Il dato è ricavato dal sito www.stadiapostcards.com. Bari (media partita 24.723), Genoa (24.431) e Palermo (18.697) guidano in questo rigoroso ordine la classifica, che superano i 200 mila spettatori.

In verità, sia il Grifone che i rosanero accarezzano i 300 mila supporter dopo 12 gare casalinghe giocate in questa stagione. Oltre 100 mila spettatori anche per Spal e Modena. Il Cittadella, con 33 mila presenze in undici match allo stadio “Tombolato”, è l’ultimo club di questa speciale classifica.

La graduatoria



Bari 296.682 (12 match)

Genoa 293.175 (12)

Palermo 224.368 (12)

Cagliari 169.068 (13)

Reggina 137.661 (12)

Parma 122.577 (12)

Frosinone 121.047 (12)

Spal 102.691 (12)

Modena 101.504 (11)

Benevento 99.821 (12)

Ascoli 87.611 (12)

Pisa 85.783 (11)

Ternana 71.916 (12)

Perugia 61.968 (11)

Brescia 60.699 (13)

Cosenza 59.707 (12)

Sudtirol 53.930 (13)

Como 52.342 (12)

Venezia 47.804 (13)

Cittadella 33.335 (11)

