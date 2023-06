È sempre più padel mania: questa disciplina sportiva spopola anche in vacanza e a Poltu Quatu, in Costa Smeralda, sarà la protagonista, insieme con il tennis, della Sport Week dal 22 al 29 giugno. Sui campi del resort nel nord Sardegna torna così il grande sport, dedicato ai campioni ma anche ai semplici amatori.

Domani alle 18.30 prenderà il via l'appuntamento con il padel sotto le stelle nei nuovi campi, per poi proseguire dalle 16 di venerdì 23. Mentre il pomeriggio di sabato 24 giugno sarà dedicato ad una cliniche di padel con il maestro argentino Matias Novillo Molina. Protagonista assoluto della Sport Week sarà poi Vincent Candela con il suo Fight Club Padel, fautore del torneo.

Lunedì 26 sarà la volta dei campioni di tennis che si alterneranno sui campi in sfide di doppio con amatori per la seconda edizione del torneo ProIAm ideato da Mara Santangelo: un'occasione per gli appassionati di giocare e confrontarsi con nomi del ranking mondiale come Timea Bacsinszky, Marco Chiudinelli, Iva Majoli, Fabrice Santoro, Andy Seppi, Jifi Novak, Nenad Zimonjic.

Parte dell'incasso del torneo verrà devoluto a sostegno dell'Ucraina.

© Riproduzione riservata